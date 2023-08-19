



Британские исследователи повторят путешествие Чарльза Дарвина

Голландское судно Oosterschelde отправилось из Плимута, Англия, чтобы повторить историческое путешествие молодого Чарльза Дарвина, совершившего его почти 200 лет назад. Это путешествие, которое послужило основой для его теории эволюции, теперь будет использовано для обучения и вдохновения нового поколения натуралистов, пишет АР.



Шхуна Oosterschelde стала не только судном, но и плавучей лабораторией в море и в порту, где она встретит более 200 молодых натуралистов и защитников природы из разных уголков мира. Они примут участие в миссии под названием Darwin200, которая нацелена на изучение видов, открытых Дарвином, и на разработку проектов по их сохранению.



Дарвин в 1831 году отправился на корабле HMS Beagle в пятилетнее путешествие вокруг Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Путешествие Oosterschelde началось с Канарских островов, и корабль продолжит путь через Атлантический океан в Бразилию, а затем вдоль восточного побережья Южной Америки к Галапагосским островам, где Дарвин сделал множество своих важных открытий.



Сара Дарвин, прапраправнучка Чарльза Дарвина и ботаник, выразила поддержку миссии и подчеркнула важность использования путешествия ее предка для просвещения об изменениях в окружающей среде. Она подчеркнула, что одним из величайших наследий ее прапрадедушки было осознание взаимосвязи человека с природой.



Oosterschelde отправится в путешествие в Австралию и Новую Зеландию, а затем вернется в Южную Америку. Планируется также пересечение Атлантического океана в Южную Африку и возвращение в Англию.



Это путешествие, следуя по стопам Дарвина, становится не только историческим реконструкцией, но и уникальной возможностью для молодых ученых и защитников природы внести свой вклад в изучение и сохранение природных видов нашей планеты.

