



Британская компания Sheffield Forgemasters будет сотрудничать с Holtec

Британская компания будет сотрудничать с Holtec по разработке компонентов для ее малого модульного реактора



Компания Sheffield Forgemasters объявила, что подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) о сотрудничестве с Holtec Britain.



Соглашение будет касаться разработки компонентов для малого модульного реактора (ММР) технологии Holtec SMR-160. Holtec намерен к 2050 году развернуть в Великобритании парк SMR-160 мощностью 5 ГВт, чтобы обеспечить надежное и доступное электроснабжение девяти миллионам британцев.



SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, американской компании Holtec International, использующей в качестве топлива низкообогащенный уран и имеющий гибкость для производства водорода и технологического тепла для промышленного применения.



Первые ММР планируется внедрить в начале 2030-х годов.