



Более половины мировых озер уменьшилось за последние 30 лет – исследование

Около 56% крупных мировых озер и водохранилищ уменьшились за последние 30 лет из-за изменения климата и деятельности людей. Исследователи обеспокоены водоснабжением для сельского хозяйства, гидроэнергетики и обычного потребления воды человеком.



Исследование было опубликовано в научном журнале Science. Команда международных ученых определила, что одни из важнейших источников пресной воды, такие как Каспийское море или озеро Титикака в Южной Америке, теряли воду со скоростью около 22 гигатонн в год на протяжении почти трех десятилетий.



Ученые утверждают, что нерациональное использование воды высушило Аральское море в Центральной Азии и Мертвое море на Ближнем Востоке, а озера в Афганистане, Египте и Монголии сохнут от повышения температуры, что увеличивает испарение воды в атмосферу.



В результате такой ситуации засушливые районы мира станут еще более сухими, чем были, а влажные – больше будут страдать избыточной влагой, хотя и там наблюдаются значительные водопотери.



Ученые исследовали почти 2000 крупных озер с помощью спутниковых измерений, климатических и гидрологических моделей.