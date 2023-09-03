



BMW представила новое поколение электромобилей для борьбы с Tesla и BYD

BMW AG представила первый прототип своего будущего модельного ряда электромобилей, что стало началом нового этапа борьбы за лидерство перед Tesla Inc. и защиту продаж на важнейшем для компании рынке Китая, пишет Bloomberg.



Концепт-кар Vision Neue Klasse, представленный на выставке IAA в Мюнхене на следующей неделе, демонстрирует специальную базу для электромобилей BMW, которая будет готова к 2025 году - примерно в то же время, когда Mercedes-Benz Group AG представит свои новые модели с аккумуляторными батареями.



Проблемы с программным обеспечением привели к задержке появления аналогичных архитектур у Volkswagen AG, что отодвинуло выпуск ключевых автомобилей Porsche и Audi.



Создавая элегантное купе, BMW отходит от сложившейся за десятилетия традиции рекламировать в основном ходовые качества своих "совершенных машин". Вместо этого она рекламирует цифровой дисплей, проецируемый на всю ширину лобового стекла, а также программное обеспечение, способное обрабатывать голосовые команды и жесты рук.



Этот шаг - кивок в сторону покупателей в Китае, которые все чаще выбирают отечественные бренды, такие как BYD Co. и Nio Inc., которым удается создавать электромобили с гаджетами, отвечающими местным вкусам.