



Blue Origin построит модуль для доставки астронавтов на луну

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin выиграла контракт Американского космического агентства (NASA) на разработку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну, пишет CNBC.



Контракт NASA стоит свыше 3,4 миллиарда долларов, но Blue Origin хочет потратить на проект больше 7 миллиардов долларов.



Джефф Безос написал в Twitter, что "для него большая честь быть в этом путешествии с NASA, чтобы доставить астронавтов на Луну — и на этот раз остаться".



Blue Origin возглавит команду, в которую входят Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics. Вместе они должны создать лунный посадочный модуль в рамках программы Artemis. Его планируют запустить в конце этого десятилетия.