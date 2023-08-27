



Альтернативная теория: аномальную жару дает извержение вулкана в Тихом океане

Лето нынешнего года установило сразу несколько температурных рекордов. Согласно основной версии, причина заключается в глобальном потеплении климата. Однако некоторые эксперты считают, что резкий скачок температуры мог быть вызван другой причиной – извержением вулкана в южной части Тихого океана, которое произошло в январе 2022 года. Оно стало одним из крупнейших в истории человечества и привело к выбросу в атмосферу огромного количества парникового газа.



Вулкан Хунга взорвался под водой. В результате в атмосферу был выброшен не только вулканического пепла. Из-за контакта раскаленной магмы с водой произошел выброс 50 миллионов тонн пара. Напомним, что пар – это тоже парниковый газ, который способен эффективно удерживать тепло.



Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change показало, что после извержения в атмосфере увеличилось содержание водяного пара на 10-15%. Это самое большое увеличение пара в атмосфере за всю историю наблюдений. Кроме того, вместе с паром в атмосферу поднялись и другие парниковые газы, включая углекислый газ.



По мнению ученых, последствия извержения этого вулкана не могут изменить климат глобально, но могут повысить температуру на планете в ближайшие 5 лет. И несмотря на то, что сторонники теории антропогенного изменения климата продолжают отрицать все факторы потепления, кроме выбросов углекислого газа, влияние извержения вулкана Хунга на температуру отрицать нельзя. Однако, чтобы точно можно было сказать насколько велико влияние этого события на глобальную температуру, понадобятся дополнительные исследования.



