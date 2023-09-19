



Акушер из Израиля создал устройство для освобождения застрявшего новорожденного

Одной из основных причин исков по поводу акушерской халатности в Соединенных Штатах являются травмы, возникшие в результате родов с дистоцией плечевого сустава, когда голова младенца появилась, но плечо застряло за лобковой костью матери. По стандартному протоколу проводится серия ручных маневров, чтобы освободить ребенка в течение пяти-семи минут. Эти маневры могут привести к перелому руки или ключицы ребенка. Хуже того, 50 000 новорожденных ежегодно страдают от необратимого повреждения нервов плечевого сплетения из-за давления, оказываемого на шею с целью освободить плечо.



Доктор Авраам Яари, акушер-гинеколог, создал стартап FetalEase, который разработал Yaari Extractor, первое в мире устройство для устранения дистоции плеч. Это простое механическое решение имеет гибкую силиконовую оболочку, закрепленную между двумя рычагами управления.



Используя рычаги управления, врач вводит футляр в родовые пути, оборачивает его вокруг плеча плода, чтобы отсоединить его от лобковой кости матери, а затем поворачивает ребенка на 45 градусов. Теперь мать может возобновить выталкивание ребенка естественным путем, при этом к голове или шее ребенка не прилагается никакая сила.



FetalEase организовала тестирование устройства в Индии доктором Раджнишем Пателем, директором родильного дома в Мумбаи. Потом разразилась пандемия, и Патель предложил прислать ему симулятор и несколько устройств и обучить его с помощью Zoom. Месяц спустя он сообщил, что с помощью экстрактора Яари освободил ребенка весом 4,5 килограмма с дистоцией плеч.



“Я все время говорил доктору Яари, что это не может быть так просто, но оказывается, что это действительно так”, – говорит он. “Ребенок родился без единой царапины, а у матери не было рваных ран”.



Затем FetalEase получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на начало клинического исследования в США, которое начнется этой осенью. Если все пойдет хорошо, Yaari Extractor может быть одобрен FDA и готов к продаже в конце 2025 года.