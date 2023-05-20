



Я неудержим: Майк Тайсон возвращается на ринг

Майк Тайсон поразил спортивный мир, заявив о желании вернуться в бокс. В последние годы “Железный Майк” занимался в основном рекламой, съемками в клипах и выращиванием медицинской марихуаны, успев соскучиться по боксу. 53-летний Тайсон захотел провести несколько выставочных поединков длиной в 3-4 раунда, доходы от которых пойдут на благотворительные цели.



Легенда бокса сразу приступил к тренировкам.

“Я поработал на лапах. Это было тяжело, мое тело действительно измучено, я испытывал боль. Работаю над своим боксом, бью по лапам по 25-30 минут. Постепенно привожу себя в порядок. Начинаю пробивать комбинации, но мне больно. Ощущение, что сразу три человека выбивают из меня всё дерьмо”, – сообщил он.



Президент UFC Дэна Уайт даже заявил, что постарается помешать Майку. Однако знаменитый боксер не хочет отступать.

“У меня чувство, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они разожгли огонь во мне, и я намерен снова отправиться на войну. Представьте, если я выйду на ринг и вновь буду драться, то смогу помочь всем людям и животным. Это главная моя цель”.



Знаменитый боксер уже принял вызов Джона Фьюри, который является отцом действующего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

“Если меня вынесут из этого боя мертвым на носилках, то моя жизнь будет идеальной”, – сказал Тайсон, который намерен выйти на ринг, возможно, в последний раз.