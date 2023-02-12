



Валиева о допинговом скандале на Олимпиаде-2022: ждем суд

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала допинговый скандал, разгоревшийся вокруг нее во время зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.



Об этом сообщает российское издание "Sport.ru".



Уточняется, что россиянка стала чемпионкой в командном турнире, однако все еще не получила медаль.



"Все еще ждем, так как еще должен пройти международный суд. Больше нечего сказать об этом", – коротко ответила Валиева.



Она также рассказала, как во время Олимпиады справлялась со стрессом. По словам фигуристки, она много гуляла и слушала музыку.



"Я еще учусь с ним бороться. Потому что это на самом деле оказалось сложнее. На Олимпиаде я, например, гуляла очень много в наушниках.

У нас была маленькая деревня, там даже полный круг нельзя было сделать – все было огорожено. Я вот так по полкруга ходила – по полтора часа утром, днем и вечером", - призналась она.



Напомним, что во время Олимпиады-2022 Валиеву заподозрили в употреблении запрещенных веществ. После разгоревшегося скандала ей все же разрешили участвовать в зимних играх. В своем первом комментарии россиянка сказала, что "эмоционально устала" от этого скандала.