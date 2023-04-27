



УЕФА продает билеты на финал Лиги чемпионов по заоблачным ценам

На этой неделе УЕФА начал продажу билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится 10 июня на стадионе Ататюрк в Стамбуле.



По данным организации, 47 200 билетов из 72 тысяч будут выделены болельщикам команд-участниц. Однако каждая из них получит лишь по 20 тысяч билетов, а остальные билеты будут выставлены на продажу населению.



Посетить финал Лиги чемпионов любителям футбола будет недешево. Цены делятся на четыре категории.



Категория 4 – 70 евро, категория 3 – 180 евро, категория 2 – 490 евро, категория 1 – 690 евро.

