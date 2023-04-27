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УЕФА продает билеты на финал Лиги чемпионов по заоблачным ценам
27.04.2023 18:03 Алина Груднева

УЕФА продает билеты на финал Лиги чемпионов по заоблачным ценам

На этой неделе УЕФА начал продажу билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится 10 июня на стадионе Ататюрк в Стамбуле.

По данным организации, 47 200 билетов из 72 тысяч будут выделены болельщикам команд-участниц. Однако каждая из них получит лишь по 20 тысяч билетов, а остальные билеты будут выставлены на продажу населению.

Посетить финал Лиги чемпионов любителям футбола будет недешево. Цены делятся на четыре категории.

Категория 4 – 70 евро, категория 3 –  180 евро, категория 2 –  490 евро, категория 1 –  690 евро.
 

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