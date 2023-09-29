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Спортсмены из РФ попадут на Паралимпиаду во Франции
29.09.2023 17:45 Алина Груднева

Спортсмены из РФ попадут на Паралимпиаду во Франции

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе.

В Международном паралимпийском комитете выступили против полного отстранения россиян. 

Тем не менее, приостановка членства паралимпийского комитета РФ, которая была реализована в ноябре 2022 года, остается в силе.

"Из-за частичного отстранения паралимпийский комитет России теряет все права члена, однако его спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном статусе в Паралимпиаде 2024 года в Париже", - сказано в указе.

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