



Спортсмены из РФ попадут на Паралимпиаду во Франции

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе.



В Международном паралимпийском комитете выступили против полного отстранения россиян.



Тем не менее, приостановка членства паралимпийского комитета РФ, которая была реализована в ноябре 2022 года, остается в силе.



"Из-за частичного отстранения паралимпийский комитет России теряет все права члена, однако его спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном статусе в Паралимпиаде 2024 года в Париже", - сказано в указе.