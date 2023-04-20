



Футбольный арбитр пытался ударить ножом игрока во время матча в Бразилии

В мире футбола часто возникают жаркие споры между судьями и игроками в результате разногласий по поводу решений, принятых арбитрами, но то, что произошло на этой неделе в Бразилии, перешло черту. Во время матча региональной лиги в Бразилии на грунтовом поле в городке Монтес-Карлос вспыхнула беспрецедентная потасовка.



Спор по поводу возможного пенальти полностью остановил игру. Обе команды на несколько минут столпились вокруг арбитра, который в какой-то момент выхватил нож, переданный ему из толпы, и попытался нанести удар одному из игроков. .



По данным местных СМИ, кухонный нож судье передал его сын. К счастью, арбитр не смог сделать нанесли серьезное ранение игроку, который отделался небольшим рассечением и сумел отбежать от нападавшего.



В потасовку пришлось вмешаться полиции. Арбитр был арестован, а травмированного игрока доставили в больницу.