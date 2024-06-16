



Евро-2024 – день третий. Стартуют главные фавориты турнира

В воскресенье, 16 июня на Евро-2024 пройдут три поединка. В центре внимания матч главных фаворитов турнира – англичан, которые сыграют с Сербией.



Откроет сегодняшнюю программу участники группы D – Польша и Голландия. Встреча начнется в 16:00 на великолепном стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Эта арена домашняя для клуба "Гамбург". И рядом со стадионом даже есть кладбище, открытое специально для фанатов этого популярного клуба. Вход на него оформлен в виде футбольных ворот.



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Несомненным фаворитом предстоящего поединка является команда Голландии. Букмекеры оценивают ее победу коэффициентом 1.59. Ничья котируется как 4.19, а победа Польши – 5.93.



Стоит напомнить, что последний Евро, который проходил именно в Германии, в 1988 году выиграла как раз команда Голландии под руководством легендарного Ринуса Михелса. Тогда в стартовом матче в группе они уступили сборной СССР со счетом 0:1, а вот в финале уверенно обыграли 2:0, благодаря забитым мячам Рууда Гуллита и Марко Ван Бастена.



После этого внимание болельщиков переключится на Штутгарт, где на "MHP Arena" в 19:00 стартует поединок группы С между Словенией и Данией.



Обоим сборным отводится второстепенная роль в этой группе. А в предстоящем поединке фаворитом считается Дания, с коэффициентом 1.77. Ничья оценивается как 3.59, а победа Словении в 5.13



Ну а главное событие дня состоится в 22:00 на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене. Этот многофункциональный стадион уже вошел в историю… хоккея. Именно здесь состоялся матч-открытия чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2010 году, который смотрели с трибун 77803 зрителей. Это максимальная посещаемость хоккейных матчей в истории.



На поле в ранге номинальных хозяев будет сборная Сербии. А номинальные гости – англичане. Именно сборная Англии считается главным фаворитом на победу в турнире.



Естественно, букмекеры отдают им предпочтение и в данном поединке. Победа Англии котируется как 1.48. Ничья – 4.60, ставки на победу Сербии принимается по коэффициенту 7.60.

