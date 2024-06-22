



ЧЕ-2024: Грузия выжила

Чехия и Грузия проиграли свои матчи в пером туре но обе команды оставили хорошие впечатление. Чехи практически на равных сражались с Португалией и именно они сразу захватили инициативу в матче. Если бы не вратарь сборной Грузии, чехи могли крупно вести в счете уже через 10 минут после начала встречи. Но удача была на стороне грузин и когда отменили гол в их ворота, увидев игру рукой футболиста Чехии.



Первые 35 минут Грузии не было видно на поле. Только в концовке они немного активизировались, а дальше вновь рука чешского футболиста , проверка VAR и пенальти в ворота Чехии. Микаутадзе его реализует и Грузия уходит на перерыв с минимальным перевесом. У них есть время сказать : "большое спасибо" Госпоже Удаче за невероятную благосклонность.



Второй тайм стал полной противоположностью первого. Грузия начала его активнее и имела стопроцентную возможность увеличить счет. Но гол не забили и тут же провалились в защите и Чехия сравнивает счет. После гола чехи чувствуют себя уверенней и чуть было не забивают еще раз. Вновь спасибо вратарю грузин. Чехи "обложили" ворота соперника в концовке матча, но Грузии удалось выжить. Боевая ничья!