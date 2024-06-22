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ЧЕ 2024: Ворота на замке
22.06.2024 07:09 MIGnews.com

ЧЕ 2024: Ворота на замке

Матч между сборными Франции и Нидерландов оправдал ожидания, но голов болельщики так и не увидели. 

Главный вопрос, который волновал специалистов перед этой встречей, насколько готова сборная Нидерландов на равных бороться с лучшими командами Европы.  

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Матч с Францией им удалось провести на равных . И даже забить , но гол после долгих проверок, не был  засчитан. Голевых моментов было примерно поровну, контроль постоянно переходил от одной команде к другой. Ничья 0:0, результат, который устраивает обе команды. Главные битвы еще впереди.
 

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