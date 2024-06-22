



Исламистский терроризм - главная проблема для Олимпийских игр в Париже

Глава полиции Парижа говорит, что исламистский терроризм является главной проблемой безопасности для Олимпийскими играми в Париже в следующем месяце, но подчеркивает, что "явной угрозы" для Игр нет.



Исламский терроризм - главная проблема безопасности перед для Олимпийских игр в Париже, заявил в пятницу начальник полиции французской столицы Лоран Нуньес, сообщает агентство Reuters.



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В связи с приближением Игр во Франции объявлен наивысший уровень тревоги, кроме того, страна готовится к внеочередным выборам в законодательные органы в конце июня.



"Исламский терроризм остается нашей главной проблемой", - сказал Нуньес на пресс-конференции за семь недель до церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет на реке Сена и вдоль нее 26 июля.



Он подчеркнул: "Пока нет явной угрозы для Игр и нашей страны, но я хотел бы напомнить вам, что в конце мая в Сент-Этьене были арестованы два человека, которые замышляли проект, направленный непосредственно против Олимпийских игр".



"Террористическая угроза остается такой же важной, как и угроза протестов, исходящая от радикальных экологических групп, ультралевых и пропалестинского движения", - сказал Нуньес.

