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Отар Кушанашвили восстанавливается после операции
23.06.2024 05:30 MIGnews.com

Отар Кушанашвили восстанавливается после операции

Отар Кушанашвили, которого экстренно госпитализировали на этой неделе потихоньку приходит в себя после проведенного хирургического вмешательства. Шоумен обратился в больницу. Его беспокоили сильные боли в животе. 

Сначала ведущему диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию. Но, когда хирурги “открыли” его,  то кроме вышеназванной непроходимости была выявлена опухоль брюшной полости — предварительно, злокачественная, а также цирроз печени. Результаты биопсии, как рассказала сестра Отара, будут готовы через неделю. 

 

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