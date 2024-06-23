



Отар Кушанашвили восстанавливается после операции

Отар Кушанашвили, которого экстренно госпитализировали на этой неделе потихоньку приходит в себя после проведенного хирургического вмешательства. Шоумен обратился в больницу. Его беспокоили сильные боли в животе.



Сначала ведущему диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию. Но, когда хирурги “открыли” его, то кроме вышеназванной непроходимости была выявлена опухоль брюшной полости — предварительно, злокачественная, а также цирроз печени. Результаты биопсии, как рассказала сестра Отара, будут готовы через неделю.



