



Бундестаг против участия РФ в Олимпиаде даже под "нейтральным флагом"

Крайне важно не допустить участия России и российских военнослужащих в Олимпийских играх в Париже в 2024 году под нейтральным флагом. Реакция на данный вызов требует скоординированного ответа международного сообщества. Об этом заявил в комментарии Guildhall депутат Бундестага, спикер Свободной демократической партии по вопросам спортивной политики Филип Хартвиг.



"Как официальный представитель парламентской группы Свободных демократов по вопросам спортивной политики, я очень обеспокоен участием российских спортсменов под нейтральным флагом на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, учитывая, что большинство российских спортсменов связаны с российскими военными. Крайне важно не допустить, чтобы как само участие так и возможные спортивные успехи российских спортсменов были использованы в качестве пропаганды в России, как это, к сожалению, может произойти, и, таким образом, иметь косвенное влияние на боевые действия в Украине", — заявил он.



"Более того, трудно ожидать, что украинские спортсмены будут соревноваться с военнослужащими страны, которая несет ответственность за невообразимые военные преступления и зверства в Украине. Это явно противоречит ценностям и идее Олимпийских игр – мирного спортивного мероприятия, которое должно способствовать сплочению и сосуществованию всех наций на равных", — отметил Филип Хартвиг.



!Тем не менее, этот вопрос также требует скоординированного совместного подхода отдельных стран. Такой подход в настоящее время разрабатывается в тесном сотрудничестве со спортивными ассоциациями и федерациями и отдельными национальными олимпийскими комитетами стран-участниц, особенно с нашими европейскими партнерами", — подытожил он.



Также в Европейском парламенте представитель группы Renew Europe Андрюс Ансип выступил с призывом о том, что мировое демократическое сообщество обязано не допустить участия, как российских военных и силовиков, так и России в целом в Олимпийских Играх в Париже в 2024 году.



В Центре оборонных реформ опубликовали доклад, результаты которого подтверждают, что представители российской Олимпийской сборной являются военнослужащими Вооруженных Сил РФ и сотрудниками российских силовых структур. Олимпийцы РФ представляют три организации силовых структур РФ. ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) – структура Министерства обороны РФ. Динамо — спортивное общество МВД РФ.



Множество призеров прошлых Олимпиад — офицеры Росгвардии. В ЦОР также выступили с призывом, не допускать российских военных и силовиков на Олимпийские игры.