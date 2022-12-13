



Зеленский: Украина нуждается в электроэнергии из ЕС до конца зимы

Украина нуждается в импорте электроэнергии из стран Европейского Союза как минимум до завершения текущего отопительного сезона. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время международной конференции о помощи Украине предстоящей зимой.



"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину объемом до 2 ГВт", - сказал он.



По его словам, чтобы это стало возможным, необходимо решение операторов систем передачи электричества евросети увеличить импортную мощность.

Президент отметил, что такая поддержка поставок электричества может стоить около 800 млн евро в текущих ценах.



"Это существенно, но значительно меньше, чем может стоить нам всем блэкаут в Украине", - добавил он.



Зеленский также добавил, что нашей стране нужны трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, а также газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.



Отметим, по словам Зеленского, Россия пытается спровоцировать блэкаут в Украине, чтобы показать этим якобы "поражение Европы".