



Зеленский созвонился с Эрдоганом: что обсуждали

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили псевдореферендумы, которые проводились на временно оккупированных территориях Украины.



"Президент подчеркнул, что проведение односторонних референдумов в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса, добавив, что Турция готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров", - рассказали в пресс-службе Эрдогана.



Стороны также затронули тему обмена военнопленных.



"Разговор касался последних событий российско-украинской войны. Президент Эрдоган отметил, что очень рад, что обмен военнопленными между РФ и Украиной был успешно проведен после долгой подготовки", - отметили в пресс-службе турецкого лидера.



В ходе обсуждения Эрдоган обратил внимание на зерновое соглашение, которое успешно функционирует.



"Аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС, и повторил предложение Турции выступить посредником и посредником в формирование демилитаризованной зоны вокруг электростанции", - говорится в сообщении.

