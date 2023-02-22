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Захарова: сообщения о "китайском мирном плане" искажают реальность
22.02.2023 20:26 Алина Груднева

Захарова: сообщения о "китайском мирном плане" искажают реальность

Россия изучает инициативу, предложенную председателем Китая Си Цзиньпином, а сообщения Запада о том, что "китайский мирный план" был представлен, не соответствуют действительности.

Об этом по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с китайским лидером сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В рамках инициативы Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной эффективной устойчивой архитектуры безопасности и не приемлет укрепления безопасности одних стран за счет безопасности других. Это схоже с нашими подходами", — сказала Захарова.

По ее словам, Лавров с председателем КНР обсудил видение Китая относительно ситуации в Украине, "но отдельного плана представлено не было".

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