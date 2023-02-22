



Захарова: сообщения о "китайском мирном плане" искажают реальность

Россия изучает инициативу, предложенную председателем Китая Си Цзиньпином, а сообщения Запада о том, что "китайский мирный план" был представлен, не соответствуют действительности.



Об этом по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с китайским лидером сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"В рамках инициативы Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной эффективной устойчивой архитектуры безопасности и не приемлет укрепления безопасности одних стран за счет безопасности других. Это схоже с нашими подходами", — сказала Захарова.



По ее словам, Лавров с председателем КНР обсудил видение Китая относительно ситуации в Украине, "но отдельного плана представлено не было".