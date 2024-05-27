Новости » Политика
Ядерным угрозам Медведева нашли объяснения
27.05.2024 10:16 Алина Груднева

Ядерным угрозам Медведева нашли объяснения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев распространяет ядерные угрозы в адрес Польши, чтобы вбить клин между страной и другими членами НАТО.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По мнению аналитиков, чиновники в РФ продолжат требовать от Запада соблюдения произвольных "красных линий" относительно поддержки Украины.

"Особенно, это будет происходить, когда Запад продолжает прения о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России", - считают аналитики. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы