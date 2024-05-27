Ядерным угрозам Медведева нашли объяснения
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев распространяет ядерные угрозы в адрес Польши, чтобы вбить клин между страной и другими членами НАТО.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
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По мнению аналитиков, чиновники в РФ продолжат требовать от Запада соблюдения произвольных "красных линий" относительно поддержки Украины.
"Особенно, это будет происходить, когда Запад продолжает прения о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России", - считают аналитики.