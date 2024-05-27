



Ядерным угрозам Медведева нашли объяснения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев распространяет ядерные угрозы в адрес Польши, чтобы вбить клин между страной и другими членами НАТО.



Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По мнению аналитиков, чиновники в РФ продолжат требовать от Запада соблюдения произвольных "красных линий" относительно поддержки Украины.



"Особенно, это будет происходить, когда Запад продолжает прения о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России", - считают аналитики.