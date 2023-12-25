



Вучич сказал, признает ли Сербия Косово

Сербия не намерена признавать независимость Косово, несмотря на продолжающиеся переговоры между Белградом и Приштиной относительно компромиссов.



По данным телеканала РТС, такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.



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"Мы приложим все усилия в будущем. И мы всегда говорили, что мы за открытые Балканы, что у нас с этим нет проблем, но мы всегда будем публиковать так называемые оговорки, которые дадут понять всем, что Сербия не признает независимость Косово", - сказал он.



По словам Вучича, Белград также сделает все возможное, чтобы Косово не стало членом ООН на в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе.