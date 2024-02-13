Во Франции взорвали башню угольной электростанции в Сент-Авольде
12 февраля во французском городе Сент-Авольди была взорвана башня электростанции Эмиль Юше. Сама же станция должна перейти на производство водорода.
Об этом сообщает газета Le Figaro.
Башню высотой в 120 м взорвали как символический акт перехода на "зеленый водород" вместо ископаемого топлива.
La TAR 5 de la centrale à charbon Emile-Huchet a été détruite pic.twitter.com/ikgMgEReIO— France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) February 11, 2024