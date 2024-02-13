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Во Франции взорвали башню угольной электростанции в Сент-Авольде
13.02.2024 22:30 Катя Шульц

Во Франции взорвали башню угольной электростанции в Сент-Авольде

12 февраля во французском городе Сент-Авольди была взорвана башня электростанции Эмиль Юше. Сама же станция должна перейти на производство водорода.

Об этом сообщает газета Le Figaro.

Башню высотой в 120 м взорвали как символический акт перехода на "зеленый водород" вместо ископаемого топлива.


 

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