



Во Франции взорвали башню угольной электростанции в Сент-Авольде

12 февраля во французском городе Сент-Авольди была взорвана башня электростанции Эмиль Юше. Сама же станция должна перейти на производство водорода.



Об этом сообщает газета Le Figaro.



Башню высотой в 120 м взорвали как символический акт перехода на "зеленый водород" вместо ископаемого топлива.