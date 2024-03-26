



ВМС: У российского флота осталось пять десантных кораблей

Сейчас в Крыму россияне ремонтируют 15 поврежденных военных судов, отметил Дмитрий Плетенчук.



Украинским военным удалось уничтожить четыре больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота РФ. У врага осталось только пять судов такого типа. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает РБК-Украина.



"Если брать большие десантные корабли, то их в строю остается пять единиц из 13, которые были у них в начале полномасштабного вторжения", - сказал он.



Плетенчук добавил, что четыре из этого количества были уничтожены, еще четыре находились в ремонте, среди которых "Азов" и "Ямал", на днях получившие повреждения. Теперь можно еще добавить сюда "Константина Ольшанского".



"То есть в общей сложности было 14. Пять остаются в строю по состоянию на данный момент. И пять фактически находятся в ремонте вместе с "Константином Ольшанским"", - пояснил спикер.



По его данным, всего в Крыму россияне ремонтируют 15 поврежденных судов. Поэтому можно сказать, что треть корабельного состава Черноморского флота РФ фактически выведена из строя или уничтожена.



"К сожалению, если брать качественные показатели, остаются в строю самые опасные образцы вооружения - это носители крылатых ракет "Калибр". Среди которых есть подводные и надводные лодки", - отметил Плетенчук.



Он напомнил, что такого типа кораблей уничтожено Украиной два: подлодка "Ростов-на-Дону" и малый ракетный корабль "Аскольд".



"Поэтому в принципе их десяток в среднем. Потому что эта цифра колеблется в зависимости от боеготовности, остается в строю. Однако у них проблемы с логистикой. И, как видите, в течение длительного времени они не применяются", - резюмировал Плетенчук.



Напомним, 26 марта Силы обороны Украины поразили ракетой "Нептун" корабль "Константин Ольшанский". Это украинский БДК, который 10 лет назад в 2014 году был захвачен российскими войсками во время аннексии Крыма. Судно было в ремонте.