



В России подтвердили, что Лукашенко болен

Президент Беларуси Александр Лукашенко заболел. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

Однако его диагноз он не раскрыл.



"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не COVID-19. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе - вот и все", - заявил он.



В пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают о его состоянии здоровья, а также не комментируют его резкую пропажу.



Напомним, Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия.



Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.



А 13 мая стало известно, что Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском. Все это время он так ни разу и не появился на публике.



