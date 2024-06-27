



В России готовят Закон о запрете “чайлдфри”

Минюст разрабатывает законопроект о запрете “чайлдфри”, - замминистра юстиции Всеволод Вуколов.



“Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения “чайлдфри”, такого течения, которое говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий сегодня много, экстремистской направленности”, — рассказал в ходе Петербургского международного юридического форума заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.



Чиновник уточнил, что соответствующие законопроекты уже подготовлены. По его словам, в России будет строиться законодательная система, которая должна “защитить наши ценности” от “всех этих течений”.



Об этом сообщает Astra.



