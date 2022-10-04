



В последние недели Израиль снял все требования к Ливану



Израиль отказался от требований, на которых настаивал годами, а глава израильской команды на переговорах выступил против инициативы, выдвинутой в министерстве обороны, и подал в отставку.



Примерно месяц назад в проектах соглашения между Израилем и Ливаном спорную зону предлагали поделить так: одну треть Израилю и две трети Ливану. Это - несколько меньше, чем предлагалось в предыдущих вариантах компромисса. Согласно одной из версий, ливанцы настаивали на блоке 23 - их базовой позиции. Согласно второй версии, ливанцы не настаивали на всей линии, а лишь требовали, чтобы месторождение Кана/Сидон находилось под их контролем, и дебаты велись только по поводу распределения доходов от него.



Согласно проекту, Израиль дополнительно требовал права на совместное израильско-ливанское управление "ливанскими водами" или, в качестве альтернативы, значительной компенсации в форме денежной выплаты. Однако около месяца назад на решающем совещании в Министерстве обороны прозвучало предложение полностью отказаться от спорной территории в обмен на закрепление линии территориальной границы, установленной Израилем в 2000 году. Уди Адири, глава израильской профессиональной команды на переговорах, был категорически против, особенно против уступки израильской части спорного участка - но после того, как возражения были отвергнуты, он подал в отставку, и на его место был назначен нынешний генеральный директор МО Лиор Шилат.



Уступка Израиля произошла в самые последние недели. Израиль решил отказаться от всех своих требований, которых он придерживался в течение последнего десятилетия, и окончательный проект включает, как уже говорилось, полный отказ от всех 860 квадратных километров спорного морского пространства, включая отказ от совместного управления буровой установкой, которая была стратегически важна для Израиля.



Высокопоставленный израильский чиновник говорит, что позиция Израиля ранее заключалась в том, что Израилю нет смысла больше уступать, потому что он является более сильным - как экономически, так и энергетически, по сравнению с Ливаном, который находится в особенно остром экономическом и энергетическом кризисе. Таким образом, с точки зрения Израиля логика заключалась в том, что тем, кто должен уступить и пойти на компромисс, на самом деле является Ливан.



После отставки Адири глава Национального Совет Безопасности Эяль Хульта взял на себя всю ответственность за этот вопрос. Хульта под руководством премьер-министра и министра обороны “добился” соглашения, по которому Израиль отказался от всех экономических требований на спорной территории и передал ее Ливану.



Следует отметить тот факт, что чрезмерные уступки произошли в последние несколько недель, а также то, что уступки были настолько необычными, что привели к отставке профессионала, сопровождавшего переговоры в течение длительного периода времени. Это бросает тень на первоначальное намерение утвердить это соглашение в период переходного правительства кабинетом министров только на закрытом форуме.