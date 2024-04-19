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В Польше задержаны причастные к покушению на соратника Навального
19.04.2024 17:20 Алина Груднева

В Польше задержаны причастные к покушению на соратника Навального

Польская полиция задержала нескольких подозреваемых в причастности к нападению в Вильнюсе на соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова.

Информацию об этом подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Сегодня я рад сообщить, что в Польше задержали подозреваемых", – сообщил он.

Науседа напомнил, что на Волкова жестоко напали возле его же дома в Вильнюсе месяц назад, 12 марта. По предварительным данным, в Польше задержаны двое подозреваемых.

Президент Литвы выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде и правоохранительным органам двух стран. 

"Вместе предостерегаем организаторов преступления: не пытайтесь его повторить", - подчеркнул он.

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