



В Польше задержаны причастные к покушению на соратника Навального

Польская полиция задержала нескольких подозреваемых в причастности к нападению в Вильнюсе на соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова.



Информацию об этом подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа.



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"Сегодня я рад сообщить, что в Польше задержали подозреваемых", – сообщил он.



Науседа напомнил, что на Волкова жестоко напали возле его же дома в Вильнюсе месяц назад, 12 марта. По предварительным данным, в Польше задержаны двое подозреваемых.



Президент Литвы выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде и правоохранительным органам двух стран.



"Вместе предостерегаем организаторов преступления: не пытайтесь его повторить", - подчеркнул он.