



Разведка: покушение на соратника Навального - работа спецслужб РФ

Нападение в Вильнюсе на соратника Алексея Навального Леонида Волкова является работой российских спецслужб.



По данным Delfi, к такому выводу пришли в департаменте госбезопасности Литвы.



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"По нашей оценке, похоже, это работа российских спецслужб. Судя по всему, покушение совершено с помощью какого-то завербованного человека", - отметил глава департамента Дарюс Яунишкис.



По его словам, российским оппозиционерам, находящимся за пределами РФ, стоит позаботиться о собственной безопасности. Он добавил, что литовская разведка не способна обеспечить их более высоким уровнем защиты.



Напомним, что на Волкова напали с молотком для отбивных прямо возле его дома в Вильнюсе. Ему разбили лицо, сломали руку и травмировали ногу. В Кремле "открестились" от нападения, сказав, что не могут комментировать то, что происходит с людьми в Литве.