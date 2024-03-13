



"Привет от Путина": соратника Навального чуть не убили молотком для отбивных

Вечером, 12 марта, в Вильнюсе жестоко избили соратника погибшего российского оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова.



Его атаковали возле его же дома.



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По словам Киры Ярмыш, Волкову разбили окно в машине, после чего в лицо ему распылили слезоточивый газ. Этого напавшему показалось мало, потому он начал бить соратника Навального молотком.



Потерпевший попытался отбиваться дверью машины и ногами. В итоге, Волкову разбили лицо, руки и ноги. После нападения он был госпитализирован.



"Из меня хотели сделать отбивную. Натурально. Молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня. Раз пятнадцать ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет. Сломал зато руку. Никаких комментариев давать не готов. Кроме того очевидного, что это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тоже привет", - сообщил Волков.



Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил жестокое нападение на соратника Навального.



"Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление", - сказал он.

