



В Польше проходят боевую подготовку беларусы для возвращения в страну в “час Х”

Несколько сотен граждан Беларуси проходят специальное обучение в центрах боевой подготовки в Познани, которые курируют бывшие сотрудники белорусских спецслужб из BYPOL, сообщает The Sunday Times.



По словам главы организации Александра Азарова, есть и другие группы подготовки, помимо той, которая тренируется в Познани. Как пишет издание, эти граждане Беларуси готовятся к “Времени X” – моменту, когда они смогут вернуться в страну.



В апреле 2021 года суд в Беларуси признал Telegram-канал организации экстремистским на территории страны. В марте создатели проекта стали фигурантами дела о разжигании вражды или розни, совершенной группой лиц.



Летом 2021 года BYPOL запустила мобилизационный план по смене власти в Беларуси “Перамога” и соответствующий Telegram-бот, через который можно сообщить об опыте прохождения военной службы, навыках какого-либо вида спорта, наличии в собственности зданий или транспортных средств, а также рассказать о возможном характере участия в плане.