



В ООН расследуют перестрелку между Ливаном и Израилем

Миротворческая миссия ООН на юге Ливана, известная как ВСООНЛ, заявляет, что не может подтвердить, что ракетный обстрел вызвал взрыв сегодня утром на границе с Израилем, но что звуки “соответствовали возможному запуску”.



ВСООНЛ заявили, что направили миротворцев для расследования случившегося, а глава миссии обращается к ливанским и израильским властям с просьбой разрядить обстановку.



“Этот инцидент произошел в непростое время и в районе, который уже испытывал напряженность в начале этой недели, — говорится в заявлении ВСООНЛ. - Мы призываем всех проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации”.





