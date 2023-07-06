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В ООН расследуют перестрелку между Ливаном и Израилем
06.07.2023 16:06 Ирина Демьянова

В ООН расследуют перестрелку между Ливаном и Израилем

Миротворческая миссия ООН на юге Ливана, известная как ВСООНЛ, заявляет, что не может подтвердить, что ракетный обстрел вызвал взрыв сегодня утром на границе с Израилем, но что звуки “соответствовали возможному запуску”.

ВСООНЛ заявили, что направили миротворцев для расследования случившегося, а глава миссии обращается к ливанским и израильским властям с просьбой разрядить обстановку.

“Этот инцидент произошел в непростое время и в районе, который уже испытывал напряженность в начале этой недели, — говорится в заявлении ВСООНЛ. - Мы призываем всех проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации”.


 

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