



В Нью-Йорке тайно действовал китайский полицейский участок

ФБР арестовало двух человек, обвиняемых в том, что они руководили секретной станцией китайской полиции в Нью-Йорке и использовали ее в качестве базы для отслеживания китайских диссидентов, проживающих в США, сообщает The Guardian.



Станция в китайском квартале Манхэттена якобы была создана в феврале 2022 года и управлялась пекинским министерством общественной безопасности (MPS) в рамках кампании транснациональных репрессий против китайских продемократических активистов и других политических оппонентов по всему миру.



В понедельник министерство юстиции также объявило о предъявлении обвинений 40 сотрудникам МПС и еще четырем лицам в том, что они якобы руководили операцией интернет-троллей против диссидентов в США, создавали поддельные аккаунты в социальных сетях для их преследования и завербовали сотрудника неназванной американской телекоммуникационной компании, чтобы тот удалил с платформы активиста продемократического движения. Предполагается, что эти сотрудники, находящиеся в Китае, являются членами подразделения MPS, "рабочей группы специального проекта 912", занимающегося преследованием диссидентов за рубежом.



Предполагаемое отделение тайной полиции в Нью-Йорке подверглось обыску в октябре, а в понедельник утром ФБР арестовало двух жителей Нью-Йорка, подозреваемых в его руководстве. Китай настаивает на том, что нью-йоркский участок и подобные отделения по всему миру управляются добровольцами и не связаны с полицией. Бреон Пис, прокурор США по восточному округу Нью-Йорка, заявил, что теперь есть доказательства прямых связей.



“В двух милях от нашего офиса, прямо через Бруклинский мост, это неприметное офисное здание в самом сердце шумного китайского квартала в нижнем Манхэттене еще несколько месяцев назад хранило темную тайну. Целый этаж этого здания занимал незадекларированный полицейский участок китайской национальной полиции”, — сказал Пис.



Станция предоставляла некоторые китайские правительственные услуги, такие как помощь в продлении водительских прав, но не смогла зарегистрироваться в министерстве юстиции в качестве агентов иностранного правительства, говорится в обвинении.



“Более тревожным является тот факт, что секретный полицейский участок, похоже, имел более зловещее применение, — сказал Пис. - По крайней мере, один раз сотрудник китайской национальной полиции поручил одному из обвиняемых, гражданину США, который работал в секретном полицейском участке, помочь найти продемократического активиста китайского происхождения, проживающего в Калифорнии. Другими словами, китайская национальная полиция, похоже, использует станцию для отслеживания жителя США на территории США“.



Двое арестованных жителей Нью-Йорка, “Гарри“ Лу Цзяньван, 61 год, и 59-летний Чен Цзиньпин, также обвиняются в препятствовании правосудию за то, что якобы удалили со своих телефонов доказательства их контактов с сотрудником MPS перед обыском, проведенным ФБР в полицейском участке Чайнатауна в октябре прошлого года. Департамент юстиции заявил, что эти два человека признались в удалении материалов со своих телефонов.



"Просто возмутительно, что Министерство общественной безопасности Китая считает, что ему может сойти с рук создание тайного, незаконного полицейского участка на территории США для содействия своим усилиям по экспорту репрессий и подрыву нашего правопорядка, - сказал Курт Ронноу, исполняющий обязанности помощника директора отдела контрразведки ФБР. - Этот случай служит мощным напоминанием о том, что Китайская Народная Республика не остановится ни перед чем, чтобы склонить людей к своей воле и заставить замолчать сообщения, которые они не хотят, чтобы кто-то услышал".



Испанская группа по защите гражданских прав Safeguard Defenders заявила в прошлом году , что в городах по всему миру действуют десятки китайских полицейских участков, которые тайно осуществляют слежку и притеснения. Предполагаемые станции были в основном в Европе: девять в Испании, четыре в Италии, три во Франции, две в Нидерландах и три в Великобритании, в Лондоне и Глазго, где их деятельность расследуется полицией. Три других находились в Канаде, где предполагаемые операции способствовали росту политической напряженности между Оттавой и Пекином.



