



В НАТО начинаются самые масштабные учения с вновь вступившими странами

В понедельник, 4 марта, НАТО начинает учения по защите своей недавно расширенной территории − в них примут участие более 20 тысяч солдат из 13 стран, сообщает агентство АР.



Учения Nordic Response-2024 пройдут в северных регионах Альянса − Финляндии, Норвегии и Швеции. В них примут участие более 4 тысяч финских солдат, что является крупнейшим участием страны-новичка в зарубежных учениях за всю историю НАТО.



В течение многих лет учения НАТО, проводимые дважды в год в арктических районах на севере Норвегии, носили название Cold Response ("Холодный ответ"). Сейчас благодаря расширению НАТО за счет Финляндии, а позже и Швеции, учения называются Nordic Response.



Они продлятся до 15 марта при участии Бельгии, Великобритании, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Соединенных Штатов.



Сообщается, что примерно половина войск, участвующих в учениях, будет тренироваться на суше, остальные будут тренироваться на море.



В частности, будут задействованы более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных судов, а в воздухе − более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов.



По словам норвежских военных, совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Скандинавского региона.



Напомним, на днях польская полиция предупредила, что в рамках польской ветки масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники.



В Польше проходят учения Dragon-24, которые являются частью более крупных маневров Steadfast Defender. Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.