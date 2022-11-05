



В Косово сербы решили покинуть все институты: названо условие

В Косово люди вышли из всех органов и учреждений до тех пор, пока не будет отозвано решение о смене сербских автомобильных номеров.

По данным RTS, соответствующее решение о выходе из институтов было принято в Звечане на встрече политических представителей сербов Косово и сербов-работников учреждений.

В частности, было решено покинуть все органы власти, а именно: парламент, правительство, судебные органы, полицию, четыре муниципалитета на севере Косово и Метохии.

Правоохранители символически сняли форму косовской полиции.