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В Косово сербы решили покинуть все институты: названо условие
05.11.2022 17:18 Алина Груднева

В Косово сербы решили покинуть все институты: названо условие

В Косово люди вышли из всех органов и учреждений до тех пор, пока не будет отозвано решение о смене сербских автомобильных номеров.

 
По данным RTS, соответствующее решение о выходе из институтов было принято в Звечане на встрече политических представителей сербов Косово и сербов-работников учреждений.
 
В частности, было решено покинуть все органы власти, а именно: парламент, правительство, судебные органы, полицию, четыре муниципалитета на севере Косово и Метохии. 
 
Правоохранители символически сняли форму косовской полиции.

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