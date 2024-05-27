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В Грузии рассмотрят преодоление вето президента на закон об иноагентах
27.05.2024 12:05 Алина Груднева

В Грузии рассмотрят преодоление вето президента на закон об иноагентах

Юридический комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об "иноагентах". 

28 мая этот вопрос будет вынесен на пленарное заседание парламента.

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Для преодоления вето президента необходимо собрать большинство голосов в парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее наложила вето на скандальный пророссийский закон "О прозрачности иностранного влияния". По ее словам, он противоречит четырем статьям конституции страны.
 

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