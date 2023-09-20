



В Ереване протестующие заблокировали улицы у здания Кабинета министров – видео

В центре Еревана участники акций протеста перекрыли несколько улиц у здания правительства. Об этом сообщает News.am.



Протестующие, сев на проезжую часть, перегородили движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские им не препятствуют.



У здания правительства, судя по кадрам прямой трансляции, сейчас находятся несколько десятков человек. На вечер 20 сентября здесь запланирована массовая акция протеста.



Акции протеста в Ереване проходят второй день подряд. Их участники требуют от правительства страны вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе и оказать помощь живущим там этническим армянам.