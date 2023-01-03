



В деле Дери представлять Нетаниягу в суде будет частный адвокат

Наряду с сообщением о том, что она выступает против назначения Арье Дери министром из-за его трех предыдущих судимостей, юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара разрешит премьер-министру Биньямину Нетаниягу назначить частного адвоката для представления премьер-министра в суде.



Это редкий шаг, поскольку позиция государства обычно сообщается суду исключительно через юридического советника правительства.



На слушаниях в БАГАЦ в четверг позицию Нетаниягу будет представлять адвокат Майкл Рабило, который также представлял его два года назад, когда рассматривались петиции против его назначения премьер-министром из-за продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции против главы правительства.

