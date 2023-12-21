



В Чечне хотят создать собственную палестинскую автономию

В Чеченской республике появится национально-культурная автономия палестинцев.



По данным "Грозный информ", такое заявление на заседании по межнациональным отношениям сделал министр по нацполитике Ахмед Дудаев.



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"В целях гармонизации межнациональных отношений в Чечне будет создана национально-культурная палестинская автономия", - сказал министр.



В ответ ему представитель палестинской общины в республике Диб Юсеф сказал, что палестинцы "ощущают большую солидарность".