В Чечне хотят создать собственную палестинскую автономию
В Чеченской республике появится национально-культурная автономия палестинцев.
По данным "Грозный информ", такое заявление на заседании по межнациональным отношениям сделал министр по нацполитике Ахмед Дудаев.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"В целях гармонизации межнациональных отношений в Чечне будет создана национально-культурная палестинская автономия", - сказал министр.
В ответ ему представитель палестинской общины в республике Диб Юсеф сказал, что палестинцы "ощущают большую солидарность".