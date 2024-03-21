



В Бундестаге считают – Шольцу придется согласиться передать Taurus Украине

Taurus – именно та крылатая ракета, которая лучше всего отвечает потребностям Украины, и этот факт не вызывает сомнений у лидера фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай.



Политик "вполне может допустить", что канцлер Германии Олаф Шольц передаст крылатые ракеты Taurus Украине – в конце концов ему придется согласиться это сделать, сообщает NTV.



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Торстен Фрай напомнил, что цель Украины – нанести удар по российским линиям поставки и тем самым "обеспечить своего рода послабление российских атак в Украине".



"Это представляется более чем необходимым, ведь украинцам приходится обходиться малой толикой боеприпасов, в отличие от того количества, которое имеют в своем распоряжении россияне. Поэтому вполне можно предположить, что наступит момент, когда и федеральный канцлер согласится на это", – подытожил Фрай.



Как сообщал Mignews, еще 22 февраля Бундестаг принял решение рекомендовать правительству Германии предоставить Украине дальнобойное оружие.