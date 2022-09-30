



Узбекистан: сбежавших от мобилизации россиян депортировать не будут

Правительство Узбекистана объявило, что не намерено депортировать российских граждан, бежавших на его территорию от мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе, с целью восполнения потерь в войне с Украиной.



Сотни тысяч мужчин бежали из России с тех пор, как был объявлен призыв на военную службу, и многие переезжают в Узбекистан, Казахстан и другие страны Центральной Азии, раньше входившие в состав Советского Союза.



Узбекистан не уточнил, сколько россиян прибыло на его территорию, но в МИД страны заявили, что "иностранным гражданам, не нарушившим закон, депортация не грозит".

