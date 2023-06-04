



У Лукашенко начались обширные кровоизлияния в различные органы и ткани

Белорусский политик Валерий Цепкало сообщил, какой диагноз поставил Лукашенко консилиум врачей после госпитализации в ЦКБ Москвы.



“Достоверно известно, что неделю назад, 25 мая в четверг поздно вечером в Центральную клиническую больницу города Москвы в тяжелом состоянии был доставлен Александр Лукашенко. У пациента была сильная тошнота и рвота, начались массовые кровоизлияния в различные органы и ткани. Кровь шла из носа, десен, точечные кровоизлияния появились даже на коже, особенно выраженные в местах инъекций”, – сообщил Цепкало.



По его словам, эти симптомы послужили основанию многочисленных спекуляций в отношении том, что он был отравлен. Ситуация усугубилась тем, что Лукашенко был доставлен в ЦКБ после запланированного ужина с Путиным.



“Если бы Лукашенко не смогли спасти, то с учетом истории с отравлением Навального, Литвиненко и Скрипалей в мире твердо установилось бы мнение, что он умер не своей смертью, и никакие аргументы приняты бы не были”, – считает политик. "Поэтому по приказу Кремля были срочно собраны лучшие врачи города Москвы, причем как ученые, так и практики. К его “возвращению к жизни” были подключены лучшие реаниматологи российской столицы, которые “достают с того света” людей каждый день".



Согласно информации Цепкало, результате консилиум врачей выставил пациенту диагноз – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуются нарушениями в системе свертывания крови при котором происходит образование множественных тромбов. Так как факторы, способствующие свертываемости крови расходуются на образование тромбов, ДВС переходит в стадию снижения свертываемости крови, что вызывает кровотечение в различные органы.



Выраженность кровотечения может варьировать от небольших кровоизлияний на коже, до возникновения массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта, кровоизлияний в головной мозг, легкие и другие органы. Помимо вышеуказанных проявлений ДВС синдрома выделяют также следующие – отечность, боль в ногах и груди, одышка, холодный пот.



Проявления ДВС-синдрома зависят от стадии заболевания, и степени поражения определенных органов. Для поддержания жизнедеятельности организма проводится переливание свежезамороженной плазмы и внутривенное введение различных растворов, влияющие на свертываемость крови.



Ранее из-за резкого ухудшения здоровья Лукашенко планировали “передачу власти”.