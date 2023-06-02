



СМИ: Из-за резкого ухудшения здоровья Лукашенко планируется “передача власти”

Сын президента Беларуси Виктор Лукашенко срочно отправился в Пекин. Сообщается, что резкое ухудшение здоровья Лукашенко заставляет его окружение срочно разработать сценарий передачи власти, сообщает BRIEF.



По данным издания, из Москвы в Минск в четверг приехали секретарь Совета безопасности РФ Патрушев, глава ФСБ Бортников и глава российской внешней разведки Нарышкин. В администрации Лукашенко начата подготовка к досрочным “выборам” и созыву “всебелорусского народного собрания”. Ожидается, что Лукашенко перейдет на место “главы народного собрания”.



В отношении фигуры, которая сменит Лукашенко, решения пока нет. Бывший глава администрации и прокурор Беларуси Виктор Шейман и Виктор Лукашенко планировали назначить президентом премьера Романа Головченко. Другая часть окружения президента делает ставку на Наталью Кочанову. Вероятным компромиссом может стать кандидатура Михаила Мясниковича, утверждает издание.



BRIEF пишет, что российская сторона также предлагает Станислава Зася. По словам источника в Минске, российские силовики предлагают на время передачи власти ввести на территорию Беларуси ограниченный контингент ОДКБ. Предлагается также не затягивать процесс передачи власти и провести его оперативно. Москва предлагает также использовать передачу тактического ядерного оружия для ввода российских войск.