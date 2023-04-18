



Турция планирует сделать Стамбул устойчивым к землетрясениям

Власти Турции собираются сделать Стамбул устойчивым к землетрясениям. В частности, планируется расселение 1,5 млн человек в более безопасные районы города.



Об этом заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум, сообщает TRT Haber.



По его словам, в первую очередь будут проводить работы в зоне землетрясения на востоке страны, но параллельно будут продолжаться процессы по обеспечению Стамбула в случае будущих стихийных бедствий.



"Будет проведена значительное переселение 1,5 миллиона человек Стамбула, из которых 500 тысяч будут расселены в Анатолии, 500 тысяч - на европейской стороне города и 500 тысяч - в районе Умрание, азиатской части города", - сказал он.

