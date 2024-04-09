



Турция ограничивает экспорт в Израиль в ответ на запрет сбрасывать помощь в Газу

С сегодняшнего дня Турция вводит ограничения на экспорт товаров из 54 различных категорий в Израиль до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении огня в Газе, сообщает Министерство торговли Турции.



В заявлении, сделанном после того, как Анкара сообщила, что примет меры после того, как Израиль отклонил ее просьбу принять участие в воздушной доставке помощи, говорится, что ограничения будут распространяться на продукцию из железа и стали, строительное оборудование и продукцию, машины и многое другое.



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Турция, открыто поддерживающая террористическую группировку ХАМАС, отправила туда десятки тысяч тонн гуманитарной помощи с начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября.