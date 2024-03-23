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Теперь еще и хуситы возмущены терактом в "Крокусе"
23.03.2024 21:22 Алина Груднева

Теперь еще и хуситы возмущены терактом в "Крокусе"

Йеменские хуситы присоединились к террористическим группировкам и организациям, которые возмущены атакой джихадистов на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Соответствующий комментарий предоставил член политбюро поддерживаемого Ираном движения Али аль-Кахум.

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Продолжающие свои провокационные атаки в Красном море хуситы "осудили теракт".

Таким образом, они пополнили этот циничный список. Ранее аналогичным образом выразились в палестинской террористической организации ХАМАС, афганиские талибы и ливанская террористическая организация Хезболла.

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