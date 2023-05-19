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Телеведущая Галит Гутман извинилась и теперь даст разъяснения
19.05.2023 16:28 Алина Груднева

Телеведущая Галит Гутман извинилась и теперь даст разъяснения

Телеведущая Галит Гутман принесла свои извинения за заявление относительно ультраортодоксального населения страны, которое она сделала в эфире утренней передачи на 12-м канале.

Как сообщили в Keshet Media Group, которому принадлежит телеканал, она даст разъяснения перед руководством в ближайшее воскресенье.

"Эти слова неприемлемы и не должны были быть сказаны в любом случае. Мы сожалеем об этом и приносим извинения. Телеведущая принесла свои извинения", - сказано в официальном заявлении.

Напомним, Гутман во время дебатов по поводу плана правительства по перераспределению налогов на недвижимость резко высказалась по поводу ультраортодоксов, обозвав из "кровопийцами, сосущими кровь у светского общества".

Ее слова вызвали резкую критику, в том числе, со стороны премьер-министра, министра внутренней безопасности и других политиков.

 

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