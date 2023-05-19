



Бен-Гвир о словах Галит Гутман об ультраортодоксах: позор

Министр внутренней безопасности присоединился к критике телеведущей Галит Гутман, которая в эфире обозвала ультраортодоксов "кровососами".



"Наши ультраортодоксальные братья — "кровососы"? Галит Гутман разжигает антисемитизм, который все эти годы использовался для убийства и преследования евреев. Позор", - возмутился он.



Ранее с критикой выступили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, мэр Иерусалима, министр связи, депутат Кнессета от "Яадут А-Тора" и другие, призвав 12-й канал отстранить телеведущую за такое высказывание.