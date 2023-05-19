



Телеведущая Галит Гутман вызвала гнев, обозвав харедим "кровопийцами"

Телеведущая Галит Гутман вызвала бурю негодования после того, как во время утреннего эфира на 12-м канале назвала ультраортодоксов "кровопийцами", "сосущим кровь у светского общества".



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил "безобразное и подстрекательское заявление" против харедим.



"Такому явлению нет места в Израиле. Все в Государстве Израиль являются братьями", - сказал он.



אוטו-אנטישמיות זה ממש מרזה.

יכולים לשאול את גלית גוטמן האיומה.

הצטיידו בשקית הקאה בטרם הצפיה, ואז שתפו כמה שיותר, כדי שכמה שיותר יהודים יבינו איזו תקשורת נוראה יש לנו כאן בישראל היהודית. pic.twitter.com/4RScrUNR0q — מני אסייג menny assyag (@mennyassyag) May 19, 2023

К критике присоединился мэр Иерусалима Моше Леон, сказав, что "был потрясен, услышав резкие заявления"."Я осуждаю эти заявления, и им нет места в Еврейском Государстве. Ультраортодоксальное общество вносит большой вклад в Государство Израиль", - подчеркнул он.Не воздержался от критики и министр связи Шломо Караи. "Я не знаю, кто эта женщина, но ее высказывания постыдны и недостойны медийной площадки. Ожидаю, что из соображений журналистской этики 12-й канал немедленно отстранит ее".В свою очередь, депутат Кнессета от "Яадут А-Тора" Ицхак Пиндрос сказал, что даже в лейбористской партии Великобритании уволили члена парламента, который обозвал евреев "кровопийцами". "Я не приду в студию 12 канала, пока это отвратительное подстрекательство не будет расследовано".