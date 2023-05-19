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Телеведущая Галит Гутман вызвала гнев, обозвав харедим "кровопийцами"
19.05.2023 15:18 Алина Груднева

Телеведущая Галит Гутман вызвала гнев, обозвав харедим "кровопийцами"

Телеведущая Галит Гутман вызвала бурю негодования после того, как во время утреннего эфира на 12-м канале назвала ультраортодоксов "кровопийцами", "сосущим кровь у светского общества".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил "безобразное и подстрекательское заявление" против харедим.

"Такому явлению нет места в Израиле. Все в Государстве Израиль являются братьями", - сказал он.
 

К критике присоединился мэр Иерусалима Моше Леон, сказав, что "был потрясен, услышав резкие заявления".

"Я осуждаю эти заявления, и им нет места в Еврейском Государстве. Ультраортодоксальное общество вносит большой вклад в Государство Израиль", - подчеркнул он.

Не воздержался от критики и министр связи Шломо Караи. "Я не знаю, кто эта женщина, но ее высказывания постыдны и недостойны медийной площадки. Ожидаю, что из соображений журналистской этики 12-й канал немедленно отстранит ее".

В свою очередь, депутат Кнессета от "Яадут А-Тора" Ицхак Пиндрос сказал, что даже в лейбористской партии Великобритании уволили члена парламента, который обозвал евреев "кровопийцами". "Я не приду в студию 12 канала, пока это отвратительное подстрекательство не будет расследовано".

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